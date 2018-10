Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Удинезе" в матче чемпионата Италии (ВИДЕО)

"Ювентус" одержал победу над "Удинезе" со счетом 2:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, передаёт ТАСС.

Забитыми мячами отметились Родриго Бентанкур (33-я минута) и Криштиану Роналду (37). "Ювентус" одержал восьмую победу подряд на старте первенства страны.

Роналду был включен в стартовый состав "Ювентуса" на фоне обвинений в его адрес в изнасиловании, которые выдвинула американка Кэтрин Майорга, инцидент якобы произошел в 2009 году. "Ювентус" в четверг опубликовал заявление, в котором говорилось, что эта ситуация не изменит мнение клуба о нем. В свою очередь компании Nike и EA Sports, сотрудничающие с португальским футболистом, выразили обеспокоенность по поводу обвинений в адрес игрока.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает первое место, набрав 24 очка из 24 возможных, "Удинезе" с восемью очками идет 15-м. В следующем туре "Ювентус" примет "Дженоа", "Удинезе" на своем поле сыграет с "Наполи". Обе встречи пройдут 20 октября.

Ранее в субботу "Кальяри" в домашнем матче обыграл "Болонью" - 2:0.

