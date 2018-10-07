Президент UFC: Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона UFC

7 октября 2018 12:09 (UTC+04:00)

Российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из-за инцидента после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом, как передает ТАСС, журналистам сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Массовая потасовка между представителями команд Нурмагомедова и Макгрегора, включая самого россиянина, произошла после главного боя на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Потасовка началась из-за того, что Нурмагомедов выскочил за пределы октагона, попытавшись ударить одного из членов команды ирландца в ответ на его оскорбления. Несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией.

"Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула, - сказал Уайт. - Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь".

Также Уайт сообщил, что россиянин не получит гонорар за бой в размере $2 млн до конца расследования. Ему могут и не выплатить процент с доходов, полученных с платного телепросмотра боя. "Если атлетическая комиссия вынесет ему мягкое наказание, в чем я сильно сомневаюсь, то мы вернемся к этому вопросу", - отметил Уайт.

По словам главы UFC, он не вручил Нурмагомедову пояс в октагоне, поскольку боялся спровоцировать новые беспорядки в зрительном зале. "Мы не давали ему пояс, потому что фанаты были просто сумасшедшими. Хабиб сказал мне: "Арестуйте меня, но дайте мне пояс". Я очень расстроен из-за всего этого - это не наш уровень мероприятия, мы так не делаем", - сказал Уайт.

Президент UFC не стал говорить про возможный реванш между соперниками. "Сейчас не об этом речь. Если Хабибу вообще еще раз дадут визу после такого поведения", - отметил он.

"Я осуждаю тех, кто напал на Макгрегора - эти люди не имели отношения к бою. Конор проиграл, но для него это - спорт. Если вы фанат единоборств, то вы должны признать - Хабиб выиграл бой, он был хорош, он повалил Конора, победил его. Но затем произошло это, Хабиб мог уйти чемпионом, неоднозначная ночь для него", - добавил он.

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