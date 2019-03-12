Макгрегор арестован в Майами-Бич

12 марта 2019 04:36 (UTC+04:00)

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газета.ру", сообщает «Советский спорт».

По информации издания Miami Herald, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего фаната. Как сообщили в полиции, это произошло после того, как поклонник сфотографировал бойца около отеля. Спортсмен разбил телефон и унес с собой, поэтому ему предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве.

Мmafighting.com сообщает, что пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии.

Во Флориде боец готовился к тому, чтобы вернуться в UFC.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский боец будет биться с другом Конора Макгрегора
Спорт 8 февраля 17:53
Нурмагомедов намерен продолжить выступления в UFC после истечения срока дисквалификации
Россия 2 февраля 17:11
Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором
Россия 29 января 22:10
Медийные лица Азербайджана надели папаху в честь победы Хабиба над Конором (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 7 октября 2018 22:08
UFC заработал $17 млн с продажи билетов на бой Нурмагомедова и Макгрегора
Спорт 7 октября 2018 14:40
Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым
Спорт 7 октября 2018 14:30
Лента новостей
Легкий самолет с офицерами ВС Венесуэлы разбился на востоке страны
Другие страны 05:03
На юге Марокко мужчина устроил стрельбу
Другие страны 04:17
Еврогруппа может в мае обсудить размер нового бюджета еврозоны
Европа 03:56
Девять человек пострадали при пожаре в общежитии в Риге
Другие страны 03:21
Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию
Россия 02:51
Мэй добилась от ЕС юридически обязывающих гарантий в отношении ирландской границы
Европа 02:32
США намерены в 2020 году выделить $75 млн военной помощи Европе и Евразии
Россия 02:19
Боевики обстреляли 16 населенных пунктов идлибской зоны деэскалации в Сирии
Арабские страны 01:53
Reuters: генсек НАТО в апреле может выступить в Конгрессе США
США 01:25