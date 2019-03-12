Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газета.ру", сообщает «Советский спорт».

По информации издания Miami Herald, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего фаната. Как сообщили в полиции, это произошло после того, как поклонник сфотографировал бойца около отеля. Спортсмен разбил телефон и унес с собой, поэтому ему предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве.

Мmafighting.com сообщает, что пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии.

Во Флориде боец готовился к тому, чтобы вернуться в UFC.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.