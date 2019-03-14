"Ливерпуль" обыграл "Баварию" и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов

14 марта 2019 01:58 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на выезде одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе гостей забитыми мячами отметились Садио Мане (26-я, 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), еще один мяч защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип отправил в собственные ворота (39). Первый матч завершился вничью - 0:0. По сумме двух встреч в следующий раунд прошла команда из Англии.

На матч были проданы все билеты, стадион "Альянц-Арена" вмещает 75 тыс. зрителей. В Мюнхен приехало порядка 3 тыс. болельщиков из Англии. По данным СМИ, никаких серьезных происшествий с участием фанатов команд не произошло.

Команды провели 10-й очный матч, в трех сильнее оказывался "Ливерпуль", в одном - "Бавария", еще шесть встреч завершились вничью. "Бавария" и "Ливерпуль" по пять раз выигрывали Лигу чемпионов, которая до сезона-1992/93 называлась Кубок европейских чемпионов. Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он стал четвертым немецким игроком, достигшим этой отметки, после Филиппа Лама, Томаса Мюллера и Оливера Кана.

Впервые с сезона-2008/09 четыре английские команды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, тогда на данной стадии играли "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", а в текущем сезоне - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

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