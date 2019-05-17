Вратарь ФК "Барселона" тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы

17 мая 2019 01:33 (UTC+04:00)

Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" немец Марк-Андре тер Штеген может не сыграть в оставшихся матчах сезона из-за травмы правого колена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний вратарь не принимал участия в тренировке команды. Сроки восстановления тер Штегена не уточняются.

Тер Штеген в текущем сезоне провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, отыграв 23 матча на ноль.

"Барселоне", досрочно оформившей победу в чемпионате после 35-го тура, осталось провести один матч в национальном первенстве против "Эйбара" на выезде, а также сыграть в финале Кубка Испании против "Валенсии".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Спорт 8 мая 01:09
"Сельта" обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании
В мире 5 мая 00:55
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
В мире 2 мая 01:03
«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз, Месси забил решающий гол
Спорт 28 апреля 01:09
"Барселона" обыграла "Алавес" в матче чемпионата Испании по футболу (ВИДЕО)
Европа 24 апреля 01:41
"Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Европа 17 апреля 01:08
Лента новостей
Причиной крушения Boeing 737 на Кубе в мае 2018 года стала ошибка пилотов
Другие страны 03:04
В Катаре открыли второй стадион ЧМ-2022 по футболу
Арабские страны 02:39
NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра
В мире 02:31
В Мексике убили еще одного журналиста
Другие страны 02:28
Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста
США 02:09
Чингиз Мустафаев вышел в финал "Евровидения 2019" - определены все финалисты (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 01:15
Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину
В мире 00:56
В Баку прошел красочный вечер 25-летия Государственного театра пантомимы (ФОТО)
Культура 00:45
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
США 00:31