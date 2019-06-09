"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Моуринью на пост главного тренера

9 июня 2019 13:24 (UTC+04:00)

Руководство английского футбольного клуба "Ньюкасл" рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" португальца Жозе Моуринью на пост в свою команду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила "Газета.Ru".

По информации издания The Mirror, 56-летний специалист готов провести переговоры в случае, если президентом команды станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян. Утверждается, что Аль Нехайян готов выделять деньги на необходимые трансферы. Отмечается, что Моуринью в одном из разговоров со своими друзьями заявлял о том, что серьезно будет рассматривать предложение со стороны клуба.

Моуринью возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В декабре 2018 года португальский специалист покинул пост главного тренера клуба, под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании, в его активе победы в Кубке УЕФА, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании.

В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил его в список десяти тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

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