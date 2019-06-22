Гонщик Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" во Франции

22 июня 2019 18:42 (UTC+04:00)

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 28,319 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание - 0,286 секунды), третье место занял гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако (+0,646).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не сумел попасть в третий сегмент квалификации, выбыв после первого круга и заняв итоговое 16-е место. Его партнер по команде таец Александер Албон также не сумел пробиться в третий сегмент, выбыв во втором круге и показав 11-й результат.

Гонка Гран-при Франции пройдет 23 июня.

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