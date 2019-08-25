ПСЖ может приобрести футболиста Заа за €100 млн

25 августа 2019 16:37 (UTC+04:00)

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах ивуарийского нападающего английского "Кристал Пэлас" Вилфрида Заа, потенциальная сумма трансфера может составить €100 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, ПСЖ намерен подписать 26-летнего ивуарийца в случае, если клуб покинет бразильский форвард Неймар. Отмечается, что французская команда уже отправила своих представителей для переговоров в Лондон. Также ПСЖ заинтересованы в переходе аргентинского форварда итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалы. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Заа оценивается в €45 млн.

Заа является воспитанником "Кристал Пэлас", его текущий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Всего за лондонский клуб он провел 326 матчей, забив 53 гола и отдав 65 голевых передач. Также игрок выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и валлийский "Кардифф". За сборную Камеруна Заа провел девять матчей, забив два гола.

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