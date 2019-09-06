Диего Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия"

6 сентября 2019 01:27 (UTC+04:00)

Диего Марадона стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Срок соглашения с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

"Химнасия и Эсгрима" занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне этого года.

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