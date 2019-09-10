Азербайджанский пловец "доплыл" до Японии

10 сентября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Cборная Азербайджана завоевала вторую лицензию на Летние Паралимпийские игры 2020 (официально — XVI Паралимпийские летние игры), которые пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года в столице Японии Токио, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийксого комитета Азербайджана.

Выступая на чемпионате мира в Лондоне, пловец сборной Роман Салех занял второе место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:01:00, получив право выступать в Токио. Другой наш пловец Шамиль Шахов стал восьмым. Напомним, что первую лицензию два месяца назад завоевал один из лидеров сборной по пауэрлифтингу Эльшан Гусейнов (107 кг).

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Японские компании расширят присутствие в Узбекистане
Бизнес 15:26
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Восточного моря
Другие страны 03:40
Кыргызстанка Юлия Андреева завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
Кыргызстан 9 сентября 10:37
СМИ: число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36
Другие страны 9 сентября 08:30
В Японии из-за тайфуна 20 раненых, около 930 тысяч жилищ остались без света
Другие страны 9 сентября 05:00
В Японии количество отмененных из-за тайфуна авиарейсов превысило 100
Другие страны 8 сентября 11:15
Лента новостей
Японские компании расширят присутствие в Узбекистане
Бизнес 15:26
В Азербайджане начался прием учителей на работу по срочному контракту
Общество 15:19
Грузинский ТВС-банк не занимается непрофильными активами
Финансы 15:15
МЧС: В Азербайджане малолетние дети все чаще остаются запертыми в квартирах (ВИДЕО)
Общество 15:14
Минздрав: у Али Ахмедова нет противопоказаний к донорству крови
Общество 15:08
На Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку продано свыше 8500 билетов
Общество 15:08
Товарооборот Турции с Туркменистаном вырос почти на $45 млн
Турция 15:04
Международная организация Better Cotton Initiative планирует открыть свой офис в Узбекистане
Бизнес 15:03
Мурад Гусейнов в прямом эфире Səhərçağı (ВИДЕО)
Культура 14:58