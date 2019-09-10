Азербайджанский пловец "доплыл" до Японии

БАКУ /Trend Life/ - Cборная Азербайджана завоевала вторую лицензию на Летние Паралимпийские игры 2020 (официально — XVI Паралимпийские летние игры), которые пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года в столице Японии Токио, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийксого комитета Азербайджана.

Выступая на чемпионате мира в Лондоне, пловец сборной Роман Салех занял второе место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:01:00, получив право выступать в Токио. Другой наш пловец Шамиль Шахов стал восьмым. Напомним, что первую лицензию два месяца назад завоевал один из лидеров сборной по пауэрлифтингу Эльшан Гусейнов (107 кг).

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.