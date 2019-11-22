Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"

Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом легендарный футболист заявил на своей странице в Instagram, передат Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством "Химнасии".

"Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: "Диего, вернись". Вперед волки (прозвище фанатов клуба), вперед "Химнасия", - написал Марадона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.