Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"

22 ноября 2019 06:14 (UTC+04:00)

Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом легендарный футболист заявил на своей странице в Instagram, передат Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством "Химнасии".

"Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: "Диего, вернись". Вперед волки (прозвище фанатов клуба), вперед "Химнасия", - написал Марадона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Другие страны 21 ноября 13:12
Протестующие в Чили напали на резиденцию посла Аргентины
Другие страны 13 ноября 06:20
Аргентина отрицает, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии
Другие страны 12 ноября 02:54
Подавший в отставку глава МВД Боливии попросил убежища в посольстве Аргентины
Другие страны 11 ноября 20:34
В бакинском метро "Ичеришехер" всех пассажиров будут обучать аргентинскому танго
Культура 7 ноября 18:55
В Аргентине произошло сильное землетрясение
Другие страны 28 октября 10:35
Лента новостей
Помпео призвал протестующих в Иране делиться с США свидетельствами подавления протестов
Иран 07:12
В Доминикане 17 человек пострадали в аварии с автобусом
В мире 06:54
Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената
США 06:31
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
В мире 05:57
Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру
Другие страны 05:30
Трамп и Гани обсудили условия для продвижения межафганских переговоров
Другие страны 04:35
Столтенберг призвал Париж не делать выбора между НАТО и ЕС
В мире 04:08
Власти США разрешили Microsoft продавать Huawei программное обеспечение
Китай 03:45
Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства США
США 03:26