В Азербайджане определились победители по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Спортивно-оздоровительном центре МЧС Азербайджана прошел чемпионат страны по бразильскому джиу-джитсу, организованный общественным объединением "Клуб бразильского джиу-джитсу в Азербайджане" и Министерством молодежи и спорта, сообщает Trend Life.

Чемпионат поддержали президент Международной федерации джиу-джитсу Кан-Джо Роберт Харт, президент Федерации джиу-джитсу Болгарии Явор Дьянков, инструктор международной категории отряда специального назначения города Москва Игорь Зорин, президент Клуба бразильского джиу-джитсу Агиль Аджалов, учредитель и глава клуба Талех Гасанов, президент спортивной Ассоциации военнослужащих и работников правоохранительных органов Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС, полковник Физули Мусаев, глава Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, главный инструктор спортобщества МВД, заслуженный судья, первый вице-президент Евразийской федерации комбат джиу-джитсу, главный судья соревнований Расул Мамедов, которые отметили важность проведения соревнования в деле развития этого вида спорта в стране, выявления лучших спортсменов для участия на международной арене.

На открытия была представлена концертная программа с участием певца Фуада Мусаева и танцевальной группа "Джигиты", свое мастерство продемонстрировали представители спортобщества МВД. Ведущим был телеведущий Ханлар Мехтиев.

Двухдневные соревнования в версиях GI и No-Gi бразильского джиу-джитсу прошли в различных возрастных и весовых категориях с участием более 250 спортсменов, представляющих 32 клуба. Победители были удостоены медалей и дипломов.

(Автор: Вугар Иманов)

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