ФК "Эвертон" уволил Марку Силву с поста главного тренера

Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба клуба.

В среду "Эвертон" в гостях уступил самому принципиальному сопернику, "Ливерпулю", со счетом 2:5 в матче чемпионата Англии. "Эвертон" располагается на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков в 15 матчах.

"Эвертон" подтверждает, что главный тренер Марку Силва покинул клуб. Мажоритарный акционер клуба Фархад Мошири, председатель Билл Кенрайт и совет директоров хотели бы поблагодарить Марку за его работу в течение последних 18 месяцев и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Данкан Фергюсон временно назначен исполняющим обязанности главного тренера и в субботу будет руководить командой в игре с "Челси". Клуб стремится максимально быстро утвердить нового главного тренера", - говорится в сообщении.

Силва возглавил клуб летом 2018 года, до этого он тренировал португальские "Эшторил", "Спортинг" (Лиссабон), греческий "Олимпиакос", а также английские "Халл Сити" и "Уотфорд". Вместе со "Спортингом" он стал обладателем Кубка Португалии, а с "Олимпиакосом" выиграл чемпионат Греции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.