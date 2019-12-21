"Эвертон" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

"Эвертон" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для обеих команд этот матч стал первым после того, как клубы объявили имена новых главных тренеров. В пятницу главным тренером "Арсенала" стал Микель Артета, а за несколько часов до начала встречи "Эвертон" объявил о назначении тренером команды Карло Анчелотти. Однако в данной встрече футболистами руководили исполняющие обязанности главных тренеров - Фредрик Юнгберг ("Арсенал") и Данкан Фергюсон ("Эвертон").

В турнирной таблице "Эвертон" занимает 15-е место, набрав 19 очков, "Арсенал" с 23 очками идет девятым.

В следующем туре "Эвертон" примет "Бёрнли", "Арсенал" в гостях сыграет с "Борнмутом". Обе встречи пройдут 26 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.