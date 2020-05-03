Власти Канады будут обсуждать с НХЛ вопрос о возвращении игроков из Европы

Власти Канады и руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут обсуждать вопрос о возвращении в страну хоккеистов, уехавших в Европу из-за пандемии коронавируса, когда для этого будет соответствующий повод. Об этом в воскресенье заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверен, что мы должны будем подумать над этим, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разрешить игрокам вернуться в Канаду в условиях, когда границы страны закрыты из-за пандемии. - Пока мы еще не обсуждали это с НХЛ".

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. В среду по итогам заседания совместного комитета НХЛ и представителей профсоюза игроков (NHLPA), на котором обсуждалось возобновление сезона, организации опубликовали заявление, касающееся текущего перерыва в турнире. В нем отмечалось, что стороны пока не принимали никаких решений относительно сроков продолжения чемпионата.