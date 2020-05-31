Гилберт Бёрнс победил Тайрона Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Бразилец Гилберт Бёрнс выиграл у американца Тайрона Вудли в поединке полусредней весовой категории на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Соревнование проходило без зрителей в тренировочном комплексе UFC Apex, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главный поединок вечера продолжался все пять раундов. 33-летний Бёрнс победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед и три поражения в ММА. 38-летний Вудли потерпел пятое поражение при 19 победах. Чемпионом дивизиона является американский боец нигерийского происхождения Камару Усман.

Также в рамках основного карда болгарин Благой Иванов решением судей проиграл бразильцу Аугусто Сакаи в тяжелом весе, американка Маккензи Дерн досрочно победила соотечественницу Ханну Киферс в минимальном весе, американец Рузвельт Робертс досрочно победил соотечественника Брока Уивера в весе до 71 кг, американец Билли Куарантилло решением судей победил соотечественника Спайка Карлайла в весе до 68 кг.

UFC провел четвертый по счету турнир после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. 6 июня пройдет номерной турнир - UFC 250, он также состоится в Лас-Вегасе.