Федерация футбола Италии разрешила клубам проводить по пять замен в матче до конца сезона

Федерация футбола Италии приняла решение разрешить клубам проводить по пять замен в матче. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

Решение распространяется на все национальные соревнования до конца сезона. Замены должны быть проведены в ходе трех отрезков, что позволяет сэкономить время при проведении пяти изменений в составе. Если соперники проводят замены одновременно, это будет считаться перерывом в матче, потраченным обеими командами.

Помимо Италии правило пяти замен среди ведущих европейских чемпионатов было одобрено в Англии и Германии. Чемпионат Германии был возобновлен 16 мая, в Англии сезон будет возобновлен 17 июня.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки.