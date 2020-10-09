Гол Месси принес сборной Аргентины по футболу победу над эквадорцами в игре отбора ЧМ-2022

Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Эквадора в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автором единственного забитого мяча стал Лионель Месси, реализовавший пенальти на 13-й минуте. Он сравнялся с уругвайцем Луисом Суаресом по числу голов в матчах южноамериканских отборочных турниров. Теперь на счету нападающих по 22 мяча.

В следующем матче аргентинцы во вторник сыграют в гостях сыграют с командой Боливии, а эквадорцы примут сборную Уругвая.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.