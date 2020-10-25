Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

32-летний Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом во втором раунде.

Эта защита титула стала для россиянина третьей. Нурмагомедов стал чемпионом организации 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением американца Эла Яквинту.