Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон признан спортсменом года по версии Би-би-си

Спорт 21 декабря 2020 03:58 (UTC+04:00)
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон признан спортсменом года по версии Би-би-си

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон стал лауреатом премии "Лучший спортсмен года", присуждаемой вещательной корпорацией Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место по итогам голосования занял капитан футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон, третьей стала жокей Холли Дойл. Также в шорт-лист попали чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри, шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан и игрок в крикет Стюарт Броуд.

"Я хочу поздравить всех великолепных номинантов, - сказал Хэмилтон. - Я так горжусь тем, чего они достигли, и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я не ожидал этого, зная, что есть так много отличных кандидатур. Я хочу поздравить всех с Рождеством - это был такой необычный год, и отметить всех медицинских работников и детей. Постарайтесь оставаться в хорошем настроении в это трудное время, я посылаю всем вам заряд позитива. Спасибо вам от всего сердца".

В 2020 году 35-летний пилот команды "Мерседес" стал семикратным победителем чемпионата мира в классе машин "Формула-1" и догнал по этому показателю немца Михаэля Шумахера. Он превзошел достижения Шумахера по общему числу побед и подиумов, выиграв 11 стартов из 17 и еще трижды заняв место на подиуме в прошедшем сезоне. Хэмилтон во второй раз завоевал награду лучшему спортсмену по версии Би-би-си, впервые он был удостоен ее в 2014 году, четырежды автогонщик занимал второе место (последний раз - в прошлом году).

Ранее обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии "Иностранный спортсмен года" по версии Би-би-си. Лучшим тренером был признан Юрген Клопп, возглавляемый им "Ливерпуль" стал командой года. Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил специальную награду за участие в кампании по борьбе с нехваткой продуктов питания у детей из бедных семей.

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