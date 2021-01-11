Чемпионат Испании по футболу: "Вальядолид" проиграл "Валенсии"

Футболисты "Валенсии" обыграли "Вальядолид" со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол забил Карлос Солер (76-я минута). На 87-й минуте арбитр встречи Куадра Фернандес отменил гол нападающего "Валенсии" Ману Вальехо после просмотра видеоповтора.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, он был заменен на первой добавленной ко второму тайму минуте, не сумев отметиться результативными действиями.

"Валенсия" прервала восьмиматчевую серию без побед в чемпионате Испании (пять ничьих и три поражения), в предыдущий раз клуб побеждал 8 ноября, когда дома разгромил мадридский "Реал" (4:1). Подопечные Хави Грасии занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков в 18 матчах. "Вальядолид" идет 16-м, имея в активе 18 очков после 18 встреч.

В следующем туре "Валенсия" 21 января примет "Осасуну". "Вальядолид" на домашнем поле проведет матч против "Эльче". 16 января команды сыграют в 1/16 финала Кубка Испании против клубов низших дивизионов.