В "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто"

Спорт 22 марта 2021 22:23 (UTC+04:00)
В "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто"

Массовый конфликт произошел в раздевалке итальянского "Ювентуса" после поражения от "Беневенто" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье туринский клуб дома уступил "Беневенто" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий "Беневенто" Адольфо Гайч, который в январе перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

Как сообщает итальянское издание, после матча между президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах. Кроме того, звуки словесной перепалки доносились из раздевалки команды.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. В следующем туре команда 3 апреля на выезде сыграет против "Торино".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов
Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов
За 11 месяцев года иранская алюминиевая промышленность произвела рекордный объем слитков
За 11 месяцев года иранская алюминиевая промышленность произвела рекордный объем слитков
За 11 последних месяцев иранская алюминиевая промышленность произвела рекордный объем слитков
За 11 последних месяцев иранская алюминиевая промышленность произвела рекордный объем слитков
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Министр иностранных дел Китая посетит Иран Политика 22:45
Вакцинация от коронавируса будет доступна и гражданам Грузии старше 65 лет Грузия 22:40
В "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто" Спорт 22:23
Ребенок погиб в результате схода лавины в России Россия 22:05
Украина и Туркменистан готовятся к подписанию ряда документов Бизнес 22:00
Саудовская Аравия предложила перемирие в Йемене Арабские страны 21:45
Боррель назвал неприемлемым решение Китая ввести санкции против представителей ЕС В мире 21:27
Состоялся первый онлайн-фестиваль по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО) Общество 21:11
Трамп заявил, что миллионы нелегальных мигрантов проникнут в США США 20:56
Veon консолидировал 100% пакистанского оператора Jazz ИКТ 20:38
Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая из-за ситуации в Синьцзяне США 20:23
Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов Экономика 20:02
Минфин Германии собирается принять бюджет на 2022 год с долгами объемом €81,5 млрд Экономика 19:41
Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов Энергетика 19:19
Запущенный с Байконура корейский спутник ДЗЗ выведен на заданную орбиту Казахстан 19:16
Казахстан повышает безопасность судоходства на Каспии Транспорт 19:00
Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе Европа 18:46
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова звучит музыка Фикрета Амирова (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:27
На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E Другие страны 18:22
В Грузии вырос индекс внутренних цен производителей на промпродукцию Бизнес 17:26
Самед Вургун в памятниках, картинах, марках ... (ФОТО) Культура 17:20
Медные руды занимают первое место в грузинском экспорте за январь-февраль 2021 г. Бизнес 17:18
В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек Общество 17:08
Индекс экспортных цен в Грузии снизился Бизнес 16:48
В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 16:40
В Малайзии выплатят более $12 тыс. в случае госпитализации после вакцины от коронавируса Другие страны 16:38
Saudi Aramco вдвое сократила налог на добычу нефти Арабские страны 16:23
Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 Другие страны 16:19
В ВОЗ считают маловероятным искоренение туберкулеза к 2030 году Европа 16:14
Опубликован индекс цен производителей на услуги по транспортировке и хранению в Грузии Бизнес 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана Политика 15:45
IFC работает с Национальным банком Грузии для продвижения устойчивого финансирования Бизнес 15:36
Объем инвестиций из Словакии в Грузию растет Бизнес 15:30
Эмиль Афрасияб стал первым азербайджанцем - выпускником и преподавателем Berklee College of Music (ФОТО) Культура 15:28
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) Культура 15:17
Село Юхары Гюзлек Физулинского района (ВИДЕО) Общество 14:58
В Азербайджане выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости Финансы 14:50
Туркменское АО закупит химпродукцию Тендеры 14:06
При Дворце Гейдара Алиева создан Продюсерский центр Культура 13:51
Агентство госказначейства Азербайджана направит более 280 тыс. манатов на обновление информационных систем Финансы 13:30
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на поставку оборудования Тендеры 13:17
Граждане старше 40 лет уже обращаются для вакцинации - бакинская поликлиника №2 Общество 13:15
Группе граждан, чьи дома разрушены вследствие ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры (ФОТО) Азербайджан 13:05
Завтра воздух в Баку прогреется до 17 градусов Общество 12:38
ПО «Речные пути» Туркменистана преобразовано в акционерное общество Транспорт 12:36
Азербайджан - один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Грузию Энергетика 12:33
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО) Стиль 12:25
Пакистан запретил въезд гражданам 12 стран Другие страны 12:05
В Латвии обнаружили южноафриканский штамм коронавируса Европа 12:00
В Азербайджане на прошлой неделе значительно подорожал палладий (Обзор) Финансы 11:57
Через терминал Джейхан отгружено почти 45 млн баррелей нефти с АЧГ с начала года Энергетика 11:52
В минэнерго Туркменистана создан мониторинговый отдел Энергетика 11:50
Репортаж украинского военкора о нынешней ситуации в Карабахе (ВИДЕО) Политика 11:36
Яркие краски и весеннее тепло – выставка в Баку (ВИДЕО/ФОТО) Культура 11:23
В Туркменистане начинается сев хлопчатника Бизнес 11:00
Equinor о выплатах правительству Азербайджана в 2020 году Энергетика 10:57
Металлургический завод в Казахстане объявил тендер на поставку труб Тендеры 10:44
ТОО "Мангистауэнергомунай" закупит трансформаторы Тендеры 10:43
Объем производства Equinor в Азербайджане снизился Энергетика 10:42
За минувшую неделю манат укрепился к евро и рублю (Обзор) Финансы 10:34
Казахстано-германское предприятие привлечет услуги по георазведке Тендеры 10:31
Equinor назвала сумму чистой операционной прибыли в Азербайджане за 2020 г . Энергетика 10:30
Ряд стран закупил на бирже Туркменистана местную продукцию Бизнес 10:25
Казахстанское АО закупит лакокрасочные материалы Тендеры 10:16
АО «Алматинские электрические станции» закупит комплектующие к оргтехнике Тендеры 10:15
Начался второй этап вакцинации от коронавируса азербайджанских депутатов Политика 10:14
Цена на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (Обзор) Финансы 10:10
В Азербайджане началась регистрация для вакцинации от COVID-19 лиц старше 40 лет Общество 10:09
Из-за пандемии оборот в сфере общепита в Азербайджане сократился втрое Экономика 10:05
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2021 года снизился Грузия 10:03
Цены на нефть снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе Энергетика 09:58
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд Стиль 09:58
Празднование Новруза в городе Шуша в центре внимания турецких СМИ (ФОТО) Политика 09:48
Село Чардаглы Губадлинского района (ВИДЕО) Общество 09:43
Вакцинация от COVID-19 может облегчить течение болезни в случае заражения - директор азербайджанского НИИ Общество 09:31
В Баку 715 из 2100 автобусов работают на сжатом газе - Бактрансагентство Общество 09:16
Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай Россия 08:55
Объединение проектов Signify в одну сеть позволит экономить в городах Азербайджана до 80% электроэнергии Экономика 08:37
Кавказская ветряная компания планирует построить ВЭС в Тбилиси и Каспи Энергетика 08:36
За 11 месяцев года иранская алюминиевая промышленность произвела рекордный объем слитков Иран 08:23
В феврале Грузия импортировала рекордное количество зерна Экономика 08:15
1208 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:11
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,82 млн человек Турция 07:43
В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнений В мире 06:54
Трамп считает, что Байдену следует завершить строительство стены на границе с Мексикой США 06:12
С Байконура запустят "Союз-2.1а" с 38 космическими аппаратами из 18 стран В мире 05:14
В ЮНЕСКО допустили, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды В мире 04:13
В Амстердаме полиция задержала более 150 человек на протесте против ограничительных мер Европа 03:15
Лидеры России и Китая подготовят заявление к 20-летию договора о дружбе между странами Россия 02:35
«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги Спорт 02:06
Польские медики привьют 3,5 тыс. сотрудников штаб-квартиры НАТО вакциной AstraZeneca В мире 01:31
Военные задержали группу боевиков наркокартеля с арсеналом оружия на западе Мексики Другие страны 01:04
Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону" Спорт 00:41
Финский кабмин готовится ввести ограничения на передвижение из-за пандемии - СМИ Другие страны 00:06
В Грузии на словацкие инвестиции реализовали в 2020 г. ряд крупных проектов Бизнес 00:01
Минобразования Грузии запускает новую программу инклюзивного образования Грузия 21 марта 23:47
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал последним полуфиналистом Кубка Англии Спорт 21 марта 23:40
Объем производства сельхозпродукции в Таджикистане увеличился Таджикистан 21 марта 23:13
Руководство Хорватии заявило о готовности вакцинироваться препаратом AstraZeneca Европа 21 марта 23:04
В Иране заявили, что ждут от США действий по возврату к ядерной сделке Иран 21 марта 22:36
Все новости