"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Кубка Англии по футболу

"Челси" победил со счетом 1:0 "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол забил Хаким Зиеш (55-я минута).

В другом полуфинале на этом же стадионе в воскресенье сыграют "Лестер" и "Саутгемптон".

Финал турнира пройдет 15 мая на "Уэмбли".