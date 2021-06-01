В Японию прибыли первые спортсмены, участвующие в Играх в Токио

Спорт 1 июня 2021 03:36 (UTC+04:00)
В Японию прибыли первые спортсмены, участвующие в Играх в Токио

Женская сборная Австралии по софтболу во вторник прибыла в Японию для прохождения сборов перед летними Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет с командой приземлился в токийском международном аэропорту Нарита. Это первая группа олимпийских атлетов, которая приехала в Японию перед предстоящими соревнованиями.

Австралийские спортсменки и другие сотрудники команды в составе 30 человек прошли предварительную вакцинацию от коронавируса. Они проведут три дня в отеле, после чего с 5 июня приступят к тренировкам. База, где разместятся спортсменки, находится в городе Ота в центральной префектуре Гумма. Там сборная проведет в общей сложности 12 матчей в рамках подготовки к Играм.

В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для спортсменов и тех, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые три дня после их прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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