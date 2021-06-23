Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро и заняла первое место в группе
Сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Единственный гол забил Рахим Стерлинг (12-я минута). Для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта этот матч стал 57-м во главе команды, столько же игр он провел за сборную и в качестве игрока. В параллельном матче сборная Хорватии обыграла в Глазго шотландцев (3:1). По итогам трех встреч англичане набрали семь очков и вышли в плей-офф турнира с первого места таблицы группы D, со второго места в 1/8 финала прошли хорваты (четыре очка), с третьего - чехи (4), замкнули таблицу шотландцы (1).
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