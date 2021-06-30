В Баку открылся Дом фианкетто с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шахматы – один из самых популярных видов спорта в Азербайджане. В стране проводятся различные национальные и международные первенства, наши гроссмейстеры издавна добиваются успехов на международной арене.

В Баку открылся Дом шахмат Fianketto, направленный на дальнейшую популяризацию этой интеллектуальной игры среди широкой общественности страны, сообщает Trend Life.

В Доме привлекает дизайн на сцене – играющие в шахматы Шерлок Холмс и доктор Ватсон, фотографии известных азербайджанских гроссмейстеров, рядом стоят полки с книгами и различной литературой. Каждый, независимо от возраста и пола, может сыграть друг с другом в блиц, рапид или классические шахматы (на столе есть электронные часы), а соперников особо искать не надо, они здесь есть всегда и горят желанием сыграть с новым противником.

Основатель Fianketto, тренер по шахматам Рашад Ибрагимов говорит, что здесь создана по-домашнему уютная обстановка, и главный девиз – "Играй и отдыхай!".

"Шахматы – поистине гениальная игра, в которой вам потребуется логика, умение выстраивать стратегию, предугадывать последующие ходы соперника. Это замечательный способ развития интеллектуальных способностей, независимо от возраста", – отметил Рашад Ибрагимов.

Кстати, Fianketto (фианкетто; итал. fianchetto – уменьш. от fianco – фланг) – фланговое развитие шахматного слона в дебюте. Идея фианкеттирования заключается в установлении фигурного контроля над центральными полями или фигурного давления на пешечный центр противника. Такие слоны хорошо контролируют центральные поля и могут значительно улучшить позицию. Чтобы фианкеттировать слона, нужно для начала освободить ему поле. Сперва игрок делает ход пешкой b или g, а затем ставит слона на освободившееся поле. Ну, это так – для знающих…

(Автор: Вугар Иманов)