Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Эквадора в четвертьфинальном матче Кубка Америки. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авторами забитых мячей стали Родриго де Пауль (40-я минута), Лаутаро Мартинес (84) и Лионель Месси (90+3), поразивший ворота прямым ударом со штрафного, назначенного после фола эквадорского защитника Пьеро Инкапье. После использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр удалил Инкапье за лишение явной возможности забить гол.

Месси также сделал две результативные передачи. Он с четырьмя забитыми мячами является лучшим бомбардиром турнира. Всего на его счету 76 голов за сборную Аргентины. Среди всех южноамериканцев больше забитых мячей за национальную команду только у трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле - 77.

В полуфинале аргентинцы 7 июля сыграют с колумбийцами, которые ранее победили сборную Уругвая в серии пенальти. В другом матче 1/2 финала 6 июля встретятся команды Бразилии и Перу. Матч за третье место будет сыгран 10 июля, а финал - 11 июля.

Аргентинцы выигрывали Кубок Америки 14 раз, по этому показателю они уступают только уругвайцам, на счету которых 15 трофеев. В последний раз команда Аргентины становилась победителем турнира в 1993 году. Действующим обладателем титула является сборная Бразилии, которая в финале Кубка Америки 2019 года обыграла перуанцев со счетом 3:1.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.