Сборные Англии и Италии сыграют в финале Евро

Футболисты сборной Англии в дополнительное время обыграли команду Дании со счетом 2:1 в полуфинальном матче чемпионата Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 64 950 зрителей.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104).

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля на "Уэмбли" сыграют с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании.