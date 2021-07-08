Сборные Англии и Италии сыграют в финале Евро
Футболисты сборной Англии в дополнительное время обыграли команду Дании со счетом 2:1 в полуфинальном матче чемпионата Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 64 950 зрителей.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104).
Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля на "Уэмбли" сыграют с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании.
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