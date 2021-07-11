Макгрегор проиграл Порье, сломав ногу в первом раунде

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потерпел поражение от американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 264 в Лас-Вегасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В конце первого раунда бой был остановлен из-за травмы Макгрегора: он оступился, подвернул ногу и упал. Сообщается, что у него перелом.

В итоге поединок не был возобновлен, судьи присудили победу Порье техническим нокаутом.

Соперники проводили между собой уже третий поединок. 24 января Порье победил Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби, нокаутировав ирландца во втором раунде.

До этого они дрались в 2014 году, и тогда ирландский боец победил нокаутом в первом раунде.

На счету бывшего временного чемпиона UFC в легком весе 32-летнего Порье в смешанных единоборствах 27 побед (13 – нокаутом) и шесть поражений (два – нокаутом). 32-летний Макгрегор выиграл 22 боя (19 – нокаутом), потерпел пять поражений (одно – нокаутом).