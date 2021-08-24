Харыбюльбюль на открытии Паралимпийских игр в Токио (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Токио прошла торжественная церемония открытия XVI Летних Паралимпийских игр-2020. Делегацию Азербайджана возглавили президент Национального паралимпийского комитета (НПКА) Ильгар Рагимов и генеральный секретарь структуры Кямал Мамедов. На открытии флаг Азербайджана нес атлет Олохан Мусаев.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА, на груди у представителей делегации был значок харыбюльбюль. Цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Напомним, что Азербайджан на Играх представят 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступят в шести видах спорта. Игры станут для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. Ранее наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

(Автор: Вугар Иманов)