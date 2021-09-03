Полузащитник Пьянич перешел в турецкий «Бешикташ»
«Барселона» отдала полузащитника Миралема Пьянича в аренду «Бешикташу». Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Представители «Бешикташа» сообщили, что возьмут на себя часть зарплаты Пьянича, заплатив боснийцу 2,75 миллионов евро за сезон.
Также известно, что турецкий клуб ничего не будет платить каталонцам за аренду полузащитника.
Сообщалось, что зарплата хавбека составляет около 10 миллионов евро в год.
В этом сезоне Ла Лиги Пьянич не выходил на поле. Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет 20 миллионов евро.
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