Российский теннисист вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира Большого шлема US Open-2021.

В полуфинале соревнования он нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму – 6:4, 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, Оже-Альяссим – 15-е.

Медведев в третий раз в карьере становится финалистом турнира Большого шлема. В решающем матче US Open-2019 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, в финале Australian Open-2021 – сербу Новаку Джоковичу.