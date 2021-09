Памяти мастера восточных единоборств Сулеймана Мамедли. Второго такого человека в мире не было! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коронавирус продолжает лишать нас достойных представителей общества – сколько уже ушло от этой болезни деятелей культуры и искусства, а вчера мы потеряли мастера восточных единоборств, президента Федерации хапикодо Азербайджана, тренера и судьи международного класса, основателя национального боевого искусства туран-до, профессора Сулеймана Мамедли.

Эта весть потрясла многих, так как, несмотря на 73-летний возраст, Сулейман Мамедли был абсолютно здоровым человеком, пропагандировал спортивный образ жизни, готовил учеников… К большому сожалению, коронавирус никого не щадит…

Сулейман Мамедли родился 28 августа 1948 года в одном из благодатных уголков Азербайджана - в Товузе. Здесь в горах еще в юношеском возрасте стал постигать азы восточных единоборств, находил литературу, усиленно работал над собой. Его первым увлечением стало каратэ, которое тогда в Советском Союзе было на полулегальном положении. Но это не могло остановить молодого человека. В 1980 году он за свой счет специально поехал в Венгрию, чтобы получить мастера. Через год был приглашен в известную картину Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой", где были яркие сцены с каратэ, а Сулейман Мамедли (был тренером секции каратэ в ДСО "Буревестник") стал дублером одного из исполнителей главной роли - Льва Дурова (Сан Саныч).

Сулейман Мамедли был участником мастер-классов таких всемирно известных бойцов, как Масутацу Ояма (один из величайших мастеров каратэ, создатель стиля кекусинкай-киокушинкай) и Ким Бок Ман (гранд-мастер тхэквондо-таэквондо), посещал международные семинары, принимал участие в чемпионатах и турнирах. Занимался джит кундо - методом легендарного Брюса Ли, используемым при обучении боевым искусствам. За свою карьеру побывал в более пятидесяти странах, стал обладателем более трехсот наград, многократным чемпионом мира и Европы по различным видам единоборств. По четырем видам единоборств имел черный пояс 10 дана (Taekwon Do, Tae Kuk Mu Sul, Universal Combat MA, Turan Do и т.д.), а в США был удостоен самого высшего титула – гранд-мастер боевых искусств. Впоследствии был признан гранд-мастером по 10 видам единоборств (Chun Kuhn Do, Turan Do, Combat Mixed MA, Combat Chinese, Musul Taekwon Do, Combat Korea MA, Jeet Kune Do и т.д.). Второго такого человека в мире не было!

Именно Сулейман Мамедли впервые стал развивать в Азербайджане такие виды боевых искусств, как таэквондо (был первым президентом Федерации таэквондо Азербайджана), хапкидо, ушу, кикбоксинг, субаксо тангсудо, джит кундо, таэ кук му сул, донг ку юдо кван и т.д.

Светлая память Мастеру!

(Автор: Вугар Иманов)