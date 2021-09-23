Кто будет готовить азербайджанских спортсменов к Парижу 2024 – названы главные тренеры

БАКУ /Trend Life/ - Названы главные тренеры, которые будут готовить спортсменов к XVII Летним Паралимпийским играм в Париже, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Согласно приказу президента НПКА Ильгара Рагимова, к Играм в Париже, которые пройдут с 28 августа по 4 сентября 2024 года, спортсменов будут готовить:

Ибрагим Ибрагимов – главный тренер сборной по дзюдо среди мужчин,

Рамин Ибрагимов – главный тренер сборной по дзюдо среди женщин,

Олег Панютин – главный тренер сборной по атлетике,

Алаверди Джульфаев – главный тренер сборной по плаванию,

Ильгар Ибишов – главный тренер сборной по пауэрлифтингу,

Юсиф Абдуллаев – главный тренер сборной по пулевой стрельбе,

Ильгар Аббасов – главный тренер сборной по стрельбе из лука,

Фарид Тагизаде – главный тренер сборной по паратаэквондо,

Заур Абдуллаев – главный тренер сборной по голболу,

Ильхам Магеррамов – главный тренер сборной по бочче,

Ругия Губушова – главный тренер сборной по настольному теннису,

Асаф Меликов – главный тренер сборной по фехтованию,

Амил Гасангулиев – главный тренер сборной по паравелоспорту.

Мухаммед Исмайлов – главный тренер сборной по зимним видам спорта.

Напомним, что в Токио 2020 был показан исторический результат: из 19 наград – 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. Это рекордный результат в истории паралимпийской команды Азербайджана. В общекомандном зачете Азербайджан занял 10-е место среди 163 стран, был поставлен ряд мировых рекордов. На всех предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали в целом 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

(Автор: Вугар Иманов)