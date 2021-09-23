Кто будет готовить азербайджанских спортсменов к Парижу 2024 – названы главные тренеры
БАКУ /Trend Life/ - Названы главные тренеры, которые будут готовить спортсменов к XVII Летним Паралимпийским играм в Париже, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Согласно приказу президента НПКА Ильгара Рагимова, к Играм в Париже, которые пройдут с 28 августа по 4 сентября 2024 года, спортсменов будут готовить:
Ибрагим Ибрагимов – главный тренер сборной по дзюдо среди мужчин,
Рамин Ибрагимов – главный тренер сборной по дзюдо среди женщин,
Олег Панютин – главный тренер сборной по атлетике,
Алаверди Джульфаев – главный тренер сборной по плаванию,
Ильгар Ибишов – главный тренер сборной по пауэрлифтингу,
Юсиф Абдуллаев – главный тренер сборной по пулевой стрельбе,
Ильгар Аббасов – главный тренер сборной по стрельбе из лука,
Фарид Тагизаде – главный тренер сборной по паратаэквондо,
Заур Абдуллаев – главный тренер сборной по голболу,
Ильхам Магеррамов – главный тренер сборной по бочче,
Ругия Губушова – главный тренер сборной по настольному теннису,
Асаф Меликов – главный тренер сборной по фехтованию,
Амил Гасангулиев – главный тренер сборной по паравелоспорту.
Мухаммед Исмайлов – главный тренер сборной по зимним видам спорта.
Напомним, что в Токио 2020 был показан исторический результат: из 19 наград – 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. Это рекордный результат в истории паралимпийской команды Азербайджана. В общекомандном зачете Азербайджан занял 10-е место среди 163 стран, был поставлен ряд мировых рекордов. На всех предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали в целом 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.
(Автор: Вугар Иманов)