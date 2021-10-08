Аргентина с Месси не сумела обыграть Парагвай

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялся матч 11-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Парагвая и Аргентины. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0, передает Trend со ссылкой на "Чемпионат".

Несмотря на значительный перевес по основным статистическим показателям – 70% на 30% по владению мячом и 8 – 3 по ударам в створ в пользу сборной Аргентины, подопечным Лионеля Скалони так и не удалось поразить ворота соперников.

Отметим, что 34-летний аргентинский звёздный форвард Лионель Месси провёл полный матч.