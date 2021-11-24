"Лилль" обыграл "Зальцбург" в ЛЧ, "Севилья" победила "Вольфсбург"

«Лилль» победил «Зальцбург» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Единственный мяч в этой встрече забил Джонатан Дэвид.

В другом матче этой группы «Севилья» на своем поле переиграла «Вольфсбург» благодаря голам Хоана Хордана и Рафаэля Мира.

После этого тура «Лилль» набрал 8 очков и возглавил турнирную таблицу.

В заключительном туре французский клуб на выезде сыграет с «Вольфсбургом», а «Севилья» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 8 декабря.