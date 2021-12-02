"Ливерпуль" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" со счетом 4:1 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми голами в составе "Ливерпуля" отметились Джордан Хендерсон (9-я минута), Мохаммед Салах (19, 64), Диогу Жота (79). У "Эвертона" отличился Демарай Грей (38).

В рамках чемпионата Англии команды встретились в 205-й раз. "Ливерпуль" одержал 79-ю победу, "Эвертон" был сильнее в 58 играх. Вничью завершились 68 встреч.

"Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице, команда Юргена Клоппа набрала 31 очко. "Эвертон" идет 14-м с 15 очками.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном" 4 декабря. "Эвертон" 6 декабря на своем поле встретится с "Арсеналом".

Результаты других матчей:

"Вест Хэм" - "Брайтон" - 1:1;

"Вулверхэмптон" - "Бёрнли" - 0:0;

"Саутгемптон" - "Лестер" - 2:2;

"Уотфорд" - "Челси" - 1:2;

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:2.