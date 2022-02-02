"Лион" обыграл "Марсель" в перенесенном матче чемпионата Франции по футболу

Футбольный клуб "Лион" дома победил "Марсель" со счетом 2:1 в перенесенном матче 14-го тура чемпионата Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Марселя" отличился Маттео Гендузи (10-я минута). За "Лион" забили Джержан Шакири (76) и Мусса Дембеле (89).

Изначально встреча 14-го тура проходила 22 ноября в Лионе, но не была доиграна из-за поведения болельщиков. На третьей минуте матча футболисты "Марселя" заработали угловой, который отправился подавать Димитри Пайет. В это время болельщики "Лиона" начали забрасывать игрока посторонними предметами, одна из бутылок попала в голову футболисту. Пайет долго лежал на газоне, после чего ему оказали медицинскую помощь. После матча был арестован 32-летний болельщик "Лиона". По информации телеканала RMC, он приговорен к условному тюремному сроку в шесть месяцев. Также болельщику запретили посещать стадион в течение пяти лет. Помимо этого, он будет обязан выплатить символические €3 - по одному евро Пайету, "Марселю" и Профессиональной футбольной лиге Франции - за причиненный ущерб.