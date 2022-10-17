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Футболист "Барселоны" Гави стал лучшим молодым игроком года по версии France Football

Спорт Материалы 17 октября 2022 22:54 (UTC +04:00)
Футболист "Барселоны" Гави стал лучшим молодым игроком года по версии France Football

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Полузащитник испанской "Барселоны" Гави стал обладателем премии "Трофей Копа", которая вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года по версии журнала France Football ("Франс футбол"). Церемония вручения проходит в понедельник в парижском театре "Шатле", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

18-летний полузащитник стал четвертым в истории лауреатом данной премии. В 2018 году лучшим молодым игроком был признан француз Килиан Мбаппе, в 2019-м - нидерландец Маттейс де Лигт, в 2021- испанец Педри.

Гави является воспитанником "Барселоны". За взрослую команду начал выступать с 2021 года. В прошлом сезоне испанец провел 48 матчей, забил два года и отдал шесть результативных передач. Всего за каталонскую команду он сыграл 60 матчей. В составе сборной Испании дебютировал в октябре 2021 года, стал серебряным призером Лиги наций. Всего за национальную команду провел 12 матчей и забил один гол.

Приз "Трофей Копа" назван в честь французского нападающего Раймона Копа, обладателя премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football - "Золотой мяч" 1958 года. Лауреата определяют путем голосования, в котором принимают участие только бывшие победители "Золотого мяча".

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