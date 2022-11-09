Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

"Барселона" в меньшинстве одержала волевую победу над "Осасуной" в чемпионате Испании

Спорт Материалы 9 ноября 2022 02:46 (UTC +04:00)
"Барселона" в меньшинстве одержала волевую победу над "Осасуной" в чемпионате Испании

Читайте Trend в

"Барселона" одержала победу над "Осасуной" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 8-й минуте счет открыл защитник "Осасуны" Давид Гарсия. На 31-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве после удаления нападающего Роберта Левандовского. Во втором тайме, играя вдесятером, гости сумели забить два гола, отличились Педри (48-я минута) и Рафинья (85).

"Барселона" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. Идущий вторым "Реал" сыграл на один матч меньше и имеет в активе 32 очка. "Осасуна" с 23 очками расположилась на шестой строчке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости