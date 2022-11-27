Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

Сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Эль Тумама" в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухляль (90+2). На второй компенсированной к первому тайму минуте мяч футболиста марокканской сборной Хакима Зиеша был отменен из-за офсайда.

Перед началом матча вратарь сборной Марокко Яссин Буну вышел на газон и присутствовал во время исполнения гимнов, но не занял место в воротах. Его заменил Мунир Мохамеди. Как сообщает телеканал beIN Sports ("Бейн спортс"), Буну почувствовал головокружение.