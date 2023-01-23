Тренер «Барселоны» Хави раскритиковал свою команду после победы над «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании. Его слова передает Marca, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы играли не лучшим образом, слишком медленно. Защищались хорошо, но в целом играли не очень здорово. Это далеко не лучший наш матч. Победа важная, но надо прибавлять», - сказал Хави.

Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 35-й минуте молодой полузащитник Перри открыл счет в матче. Ему ассистировал бразильский нападающий Рафинья.

Таким образом, «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиге, имея в активе 44 очка.