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Боец Макгрегор вернется в UFC и проведет бой против Чендлера

Спорт Материалы 4 февраля 2023 21:50 (UTC +04:00)
Боец Макгрегор вернется в UFC и проведет бой против Чендлера

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с американцем Майклом Чендлером. Об этом в субботу заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит пресс-служба европейского отделения организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим объявить тренеров [в реалити-шоу] Ultimate Fighter 31: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер сразятся друг с другом в качестве тренеров. Сезон пройдет с 30 мая до 15 августа. В конце сезона Макгрегор и Чендлер сразятся друг с другом, точной даты и места [проведения боя] у меня нет, это будет объявлено в ближайшее время", - сказал Уайт.

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