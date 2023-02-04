Боец Макгрегор вернется в UFC и проведет бой против Чендлера

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с американцем Майклом Чендлером. Об этом в субботу заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит пресс-служба европейского отделения организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим объявить тренеров [в реалити-шоу] Ultimate Fighter 31: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер сразятся друг с другом в качестве тренеров. Сезон пройдет с 30 мая до 15 августа. В конце сезона Макгрегор и Чендлер сразятся друг с другом, точной даты и места [проведения боя] у меня нет, это будет объявлено в ближайшее время", - сказал Уайт.