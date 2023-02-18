Защитник Хулиан Араухо перешел из «Лос-Анджелеса» в «Барселону»

Футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Лос-Анджелеса» Хулиана Араухо, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Мексиканский футболист в этом сезоне будет выступать за вторую команду каталонцев, так как руководство «Барсы» не успело осуществить трансфер Араухо до закрытия зимнего трансферного окна.

В прошедшем сезоне Араухо принял участие в 31 встрече, в которых ему удалось забить один мяч и сделать пять результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость мексиканца оценивается в €6 млн.