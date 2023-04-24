"Наполи" обыграл "Ювентус" и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

"Наполи" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч на третьей компенсированной к основному времени минуте забил Джакомо Распадори.

"Наполи" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата "Италии", набрав 78 очков в 31 матче. Команда бывшего главного тренера петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти опережает идущий на втором месте "Лацио" на 17 очков. Римская команда в матче 31-го тура в субботу проиграла "Торино" со счетом 0:1. "Наполи" гарантировал попадание в четверку лучших команд по итогам чемпионата и участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24.