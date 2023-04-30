Тер Штеген стал рекордсменом среди голкиперов «Барселоны» по количеству сухих матчей в сезоне Примеры

Голкипер «Барселоны» Марк Тер Штеген стал рекордсменом клуба по количеству матчей, проведенных на ноль в сезоне Примеры, передает Trend со ссылкой на Матч.

Немецкий вратарь отстоял на ноль в матче против «Бетиса» (4:0) в рамках 32‑го тура чемпионата Испании. Для Тер Штегена эта игра стала 24‑й на ноль, что стало новым рекордом среди голкиперов каталонского клуба. Прежнее достижение установил Клаудио Браво в сезоне‑2014/15, когда провел 23 матча на ноль.

«Барселона» набрала 79 очков и остается на первом месте в турнирной таблице, опережая «Реал» на 11 очков.