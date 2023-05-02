Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ

В ночь на 2 мая по московскому времени состоялся седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счетом 4:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, «Дэвилз» стали последними участниками второго раунда плей-офф.

Восточная конференция

«Флорида Пантерз» - «Торонто Мэйпл Лифс»

«Нью-Джерси Дэвилз» - «Каролина Харрикейнз»

Западная конференция

«Сиэтл Кракен» - «Даллас Старз»

«Эдмонтон Ойлерз» - «Вегас Голден Найтс».

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» ранее покинул турнир на стадии 1/8, уступив в серии «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3. В финале прошлого года хоккеисты «Колорадо» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг».