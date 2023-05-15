"Барселона" в 27-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Футбольный клуб "Барселона" на выезде со счетом 4:2 обыграл "Эспаньол" в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Роберт Левандовский (11-я, 41-я минута), Алехандро Бальде (20), Жюль Кунде (53). У проигравших отличились Хавьер Пуадо (73) и Хоселу (90+2).

Лидирующая в турнирной таблице "Барселона" набрала 85 очков после 34 матчей и стала недосягаемой для ближайшего преследователя мадридского "Реала", в активе которого 71 балл. Каталонцы досрочно завоевали титул за четыре тура до конца чемпионата.

"Барселона" выиграла чемпионат Испании в 27-й раз в истории, последний раз сине-гранатовым это удалось в сезоне-2018/19, с тех пор дважды трофей выигрывал "Реал" (2019/20, 2021/22), один раз - мадридский "Атлетико" (2020/21).