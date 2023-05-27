"Бавария" в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Бавария" из Мюнхена в последнем матче сезона чемпионата Германии в гостях победил "Кельн" со счетом 2:1.

Как сообщает в субботу Trend, голы за победителей забили Кингсли Коман (8-я минута) и Джамал Мусиала (89), в то время как Деян Любичич (81, с пенальти) отличился у проигравших.

Благодаря этой победе "Бавария" набрала 71 очко и стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд. В параллельном матче "Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью 2:2 с "Майнцем" и также набрала 71 очко, однако уступила "Баварии" по дополнительным показателям. Перед последним туром "Боруссия" возглавляла турнирную таблицу, и победа над "Майнцем" позволила бы команде стать чемпионом Германии независимо от результата "Баварии".