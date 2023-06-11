Четыре финальных матча Лиги чемпионов подряд завершились победой с минимальным счетом

БАКУ /Trend/ - Английский клуб «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022-2023. Три предыдущих финала турнира также завершились с одинаковым счетом.

Как передает Trend, «Бавария» обыграла «ПСЖ» в 2020-м, «Челси» обыграла «Манчестер Сити» в 2021-м, а «Реал» обыграл «Ливерпуль» в 2022-м. Во всех этих играх зафиксирована победа с минимальным счетом.

В текущем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» выступал в одной группе с «Боруссией» (Дортмунд), «Севильей» и «Копенгагеном» и занял первое место. В стадии плей-офф представитель Манчестера обыграл «Лейпциг» (1:1, 7:0), «Баварию» (3:0, 1:1) и «Реал» (1:1, 4:0).